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Новости

Apple будет продавать в России оригинальные запчасти для сторонних сервисных центров

Apple решила бороться с китайскими запчастями и расширила программу по независимому ремонту, запустив её в апреле в России и ещё других странах.

Благодаря данной программе любой неавторизованный сервисный центр в России может спокойно получить доступ к оригинальным запчастям Apple. Кроме того, они могут получать не только компоненты, но и инструменты, руководству по ремонту и диагностике.

Подключиться к программе можно бесплатно, но нужно будет пройти внутренний тест Apple. Все необходимые детали будут продавать по одинаковым ценам, что и для авторизированных сервисных центров.

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Источник:
Apple
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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