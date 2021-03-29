Apple будет продавать в России оригинальные запчасти для сторонних сервисных центров

Apple решила бороться с китайскими запчастями и расширила программу по независимому ремонту, запустив её в апреле в России и ещё других странах.

Благодаря данной программе любой неавторизованный сервисный центр в России может спокойно получить доступ к оригинальным запчастям Apple. Кроме того, они могут получать не только компоненты, но и инструменты, руководству по ремонту и диагностике.

Подключиться к программе можно бесплатно, но нужно будет пройти внутренний тест Apple. Все необходимые детали будут продавать по одинаковым ценам, что и для авторизированных сервисных центров.