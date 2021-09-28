Apple выпустила лимитированные наушники Beats Studio3 A-COLD-WALL

Apple представила лимитированную серию Bluetooth-наушников Beats Studio3, которая была разработана совместно с британским модным брендом A-COLD-WALL и дизайнером Сэмюэлем Россом.

Представленные в 2017 году беспроводные наушники Beats Studio3 обладают чипом Apple W1, функцией активного шумоподавления и автономность до 22 часов.









Наушники Beats Studio3 A-COLD-WALL отличаются от обычной версии только особой окраской. Внешняя сторона и амбушюры покрыты серым цветом с белыми краплениями, внутренняя часть оголовья обладает бежевым цветом, а на чехле размещён логотип A-COLD-WALL.

Лимитированная серия Beats Studio3 A-COLD-WALL скоро появится в продаже по цене доступна $349.95 (около 25 тысяч рублей).