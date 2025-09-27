Apple выпустила наушники Beats Solo Buds, Studio Pro и Solo 4 в эксклюзивных цветах

Бренд Beats, принадлежащий Apple, представил эксклюзивные цветовые варианты наушников Beats Solo Buds, Studio Pro и Solo 4. Все они доступны в США, Канаде, Великобритании и Австралии у определенных ритейлеров, пишет MacRumors.

Beats Solo Buds в цвете Matte Ivory поступили в продажу в Walmart (Канада), Argos (Великобритания) и JB Hi-Fi (Австралия).

Beats Solo Buds

Solo 4 в новой расцветке Metallic Pink доступны на Amazon (США) и John Lewis (Великобритания). Кроме того, Apple выпустила наушники в цвете Metallic Gold, которые можно приобрести в Target (США) и JB Hi-Fi (Австралия), а также, вероятно, они появятся в Walmart (Канада).

Beats Solo 4

Beats Studio Pro в новом цвете Sand Gray доступны на Amazon в США и Великобритании, а также в Best Buy (Канада). Цвет Soft Pink можно найти в Target (США), Best Buy (Канада) и JB Hi-Fi (Австралия).

Цены в США: