Apple добавит в AirPods Pro 2 Bluetooth 5.2 и поддержку LE Audio

Корпорация Apple подала заявку в регулирующий орган Bluetooth SIG, и в ней, вероятно, упоминаются новые наушники AirPods Pro. Сама компания называет устройство «хост-подсистемой 5.3», в её спецификацией указан, в том числе, адаптер Bluetooth 5.3. Примечательно, что это на самом деле там используется версия 5.2, просто в подобных заявках производители всегда указывают версию выше, чем в финальном устройстве.

По данным источника, таким образом, компания замаскировала AirPods Pro второго поколения, чтобы не раскрывать их раньше времени. Если эти данные верны, то новые наушники получат поддержку стандарта LE Audio.

Этот стандарт подразумевает использование кодека LC3, сокращение энергопотребления, а также возможность подключать две пары наушников к одному источнику звуку. Наушники с таким стандартом появятся к концу 2022 года.

По мнению источника, новые AirPods Pro могут выйти этой осенью, а первая модель, которая тоже поддерживает Bluetooth 5.2, могла бы получить обновление прошивки, чтобы работать со стандартом LE Audio.

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