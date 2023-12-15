В App Store появилась копия удалённого приложения «Сбермаркета»

App Store пополнился приложением «СуперМаркета» от разработчика ООО SMMD. Ранее этот же разработчик выпустил приложение «Shopper App» — для курьеров и сборщиков «Сбермаркета», а также «СМ Вендор» — для ресторанов сотрудничающих с сервисом.

При первом входе приложение попросит ввести номер телефона для получения сообщения от «Сбермаркета» с кодом подтверждения. Через приложение доступно оформление заказов на продукты из супермаркетов и готовую еду из ресторанов. Кроме того, в сервисе пропала возможность оформления подписки «Сбер Прайм» и получения бонусов «СберСпасибо».

Оригинальное приложение «Сбермаркета» пропало из App Store 1 декабря 2023 года. Причины в сервисе не раскрывали, но советовали не удалять его со смартфона.