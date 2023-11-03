AnTuTu назвала лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности

AnTuTu Benchmark выпустила обновлённый список лучших Android-смартфонов с оптимальным соотношением цены и производительности на основе данных октября 2023 года. Оценка производилась на основании розничной стоимости устройств на китайском рынке и их мощности, измеренной в AnTuTu.

В сегменте до 1999 юаней (~25 400 рублей), лидирующие позиции заняли Redmi Note 12 Turbo и realme GT Neo5 SE. Устройства показали практически равные результаты, имея «под капотом» процессор Snapdragon 7+ Gen 2. На третьей строчке расположился OnePlus Ace 2V.

В диапазоне до 2999 юаней (~38 100 рублей) наблюдается жесткая борьба, с небольшим отрывом друг от друга в рейтинге представлены OnePlus Ace 2, игровой Lenovo Legion Y70 и Nubia Z50. Стоит отметить, что OnePlus Ace 2 и Lenovo Legion Y70 работают на базе Snapdragon 8+ Gen 1, тогда как Nubia Z50 – на Snapdragon 8 Gen 2.

В категории до 3999 юаней (~50 800 рублей) также присутствует конкуренция. На вершину списка вышел Nubia Z50S Pro, за ним следуют Meizu 20 Pro и iQOO 11S. Все три модели оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 2, что подтверждается малыми различиями в их производительности.

И, наконец, в сегменте от 4000 юаней (~50 800 рублей), лучшим смартфоном признан новый Xiaomi 14, работающий на передовом Snapdragon 8 Gen 3. Сразу за ним расположился более крупный и дорогостоящий Xiaomi 14 Pro, а бронза досталась OPPO Find X6.