Анонсирована ретро-консоль THE400 Mini – мини-версия культового Atari 400 с 25 играми

PLAION и Retro Games Ltd. готовит к выпуску ретро-консоль THE400 Mini. Это современная мини-копия легендарного домашнего компьютера Atari 400, который был впервые выпущен в 1979 году.

Atari 400 имел 8-битный процессор с частотой 1,79 МГц, 8 КБ оперативной памяти, четыре порта для джойстиков, слот для картриджей и необычную мембранную клавиатуру.

Так выглядел Atari 400

Его современная «реинкарнация» получила четырехъядерный процессор ARM Cortex-A7 Allwinner H3 с графикой Mali-400 MP2, 256 МБ оперативной памяти и 128 МБ флэш-памяти, а также порты USB, USB-C и HDMI. Правда клавиатура теперь лишь украшение.

«Из коробки» THE400 Mini уже имеет 25 предустановленных классических игр. Среди них: Berzerk, Boulder Dash, M.U.L.E., Millipede, Missile Command, Star Raiders II и т.д. Устройство поддерживает игры, разработанные для Atari 400, Atari 800XL и Atari 130XE и Atari 5200. При этом с помощью USB-накопителя можно загрузить и свои.

Игровая система поставляется с CXStick, копией джойстика Atari CX40, который подключается к THE400 через USB и имеет семь функциональных кнопок. Продажи устройства стартуют 28 марта. THE400 обойдется в $120 (~10600 рублей).