Анонсирована люксовая версия PlayStation 5 из чистого золота

Английская компания Truly Exquisite выпустит три версии PlayStation 5 ограниченным тиражом в корпусе из золота, платины и розового золота в декабре этого года.

Золотая модель будет покрыта 24-каратным золотом, а розовое золото – 18-каратным. По аналогии будут выполнены аксессуары – геймпад и гарнитура.

По заявлению Truly Exquisite, долгожданная консоль, скорее всего, для многих станет символом самовыражения, некоторые из которых захотят выделиться не только за счет цвета.

Приблизительная стоимость будет в несколько тысяч британских фунтов.