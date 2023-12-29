Анонсирован OPPO Find X7 Ultra: первый в мире смартфон с двумя перископическими камерами

Сегодня OPPO анонсировала линейку смартфонов Find X7 опубликовав пресс-изображения грядущих новинок, а также назвала дату полноценной презентации и открыла предзаказ в официальном интернет-магазине компании.

Согласно промо-материалам, Find X7 будет доступен в четырёх конфигурациях памяти: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Старшая модель Find X7 Ultra будет предложена в трёх вариантах памяти на 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ, конфигурация на 1 ТБ не указана в интернет-магазине OPPO, но возможно это опечатка.

Обе версии устройств выполнены в едином дизайне, но модель Find X7 Ultra можно отличить по наличию двух перископических сенсоров основной камеры, чего ранее не встречалось ни в одном смартфоне.

OPPO Find X7:

OPPO Find X7 Ultra:

Помимо рендеров компания опубликовала видео новинок:

Что касается технических характеристик и цен, OPPO их пока не раскрыла. По инсайдерской информации, за вычислительные возможности в Find X7 будет отвечать однокристальная система MediaTek Dimensity 9300, а Find X7 Pro получит чип Snapdragon 8 Gen 3. Дисплеи тоже разные, Find X7 предложит 6,78-дюймовую панель с разрешением 1264×2780, а Ultra — 6,82 дюйма с разрешением 1440×3168. В обеих версиях ожидается аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки на 100 Вт, но Ultra получит ещё беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Полноценная презентация смартфонов серии OPPO Find X7 состоится 8 января.