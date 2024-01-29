Анонсирован OnePlus Nord N30 SE: доступный смартфон с процессором 2023 года и 5G

Без лишнего шума анонсирован среднебюджетный смартфон OnePlus Nord N30 SE 5G для глобального рынка. Устройство станет преемником Nord N20 SE, который был представлен в далеком 2022 году.

Смартфон получил восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 6020, изготавливаемый по 7-нанометровому техпроцессу, который был анонсирован весной 2023 года.

Характеристики OnePlus Nord N30 SE 5G

Габариты: 165,6×76×7,99 мм, 193 г

Дисплей: 6,72 дюйма, LCD (LTPS), 2400×1080, 391 ppi

Процессор: MediaTek Dimensity 6020

ОЗУ: 4 ГБ

ПЗУ: 128 ГБ

Аккумулятор: 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт

Камеры: основная – 50 Мп, f/1.8, датчик глубины – 2 Мп, фронтальная – 8 Мп, f/1.8

ОС: OxygenOS 13.1 (Android 13)

Связь: USB Type-C, Dual SIM, Bluetooth 5.3, 5G, GPS, NFC

Защита: сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Стоимость OnePlus Nord N30 SE 5G в настоящий момент не объявлена. Предшественник Nord N20 SE на старте стоит $199 (~17700 рублей). Можно предположить, что стоимость новинки будет примерно на таком же уровне.