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Анонсирован OnePlus Nord N30 SE: доступный смартфон с процессором 2023 года и 5G

Без лишнего шума анонсирован среднебюджетный смартфон OnePlus Nord N30 SE 5G для глобального рынка. Устройство станет преемником Nord N20 SE, который был представлен в далеком 2022 году.

Смартфон получил восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 6020, изготавливаемый по 7-нанометровому техпроцессу, который был анонсирован весной 2023 года.

Характеристики OnePlus Nord N30 SE 5G

  • Габариты: 165,6×76×7,99 мм, 193 г
  • Дисплей: 6,72 дюйма, LCD (LTPS), 2400×1080, 391 ppi
  • Процессор: MediaTek Dimensity 6020
  • ОЗУ: 4 ГБ
  • ПЗУ: 128 ГБ
  • Аккумулятор: 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт
  • Камеры: основная – 50 Мп, f/1.8, датчик глубины – 2 Мп, фронтальная – 8 Мп, f/1.8
  • ОС: OxygenOS 13.1 (Android 13)
  • Связь: USB Type-C, Dual SIM, Bluetooth 5.3, 5G, GPS, NFC
  • Защита: сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Стоимость OnePlus Nord N30 SE 5G в настоящий момент не объявлена. Предшественник Nord N20 SE на старте стоит $199 (~17700 рублей). Можно предположить, что стоимость новинки будет примерно на таком же уровне.

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Источник:
OnePlus
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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