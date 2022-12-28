Анонсирован ноутбук MSI Titan GT77 HX 13V с экраном MiniLED 4K 144 Гц

MSI анонсировала флагманский ноутбук Titan GT77 HX 13V. Он стал первым в мире ноутбуком с экраном MiniLED 4К с кадровой частотой 144 Гц. Для сравнения, прошлое поколение этого лэптопа было оснащено экраном IPS с разрешением 4К и меньшей кадровой частотой 120 Гц. Диагональ осталась прежней — 17,3 дюйма.

Фото: MSI

Этот ноутбук вполне может стать рабочей станцией для создателей контент так как его экран отвечает требованиям стандарта DisplayHDR 1000, его пиковая яркость 1000 кд/кв.м, цветовой охват составляет 100% DCI-P3.

Фото: MSI Фото: MSI

Сердцем новинки стал новейший процессор Intel Core i9 HX. Хотя точная модель не уточняется, скорее всего речь идёт о Core i9-13980HX с частотой 5,4 ГГц и графикой от Nvidia нового поколения. Наименование графики также пока не раскрыто, но некоторые источники называют следующие варианты: GeForce RTX 40 Mobile либо GeForce RTX 4090, точных параметров в пресс-релизе нет.

Официальная премьера MSI Titan GT77 HX 13V состоится в рамках CES 2023. Именно тогда компания полностью раскроет все его характеристики. Стоимость также пока неизвестна.