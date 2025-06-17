Продажи Infinix NOTE 50, NOTE 50 Pro и NOTE 50 Pro+ стартовали в России

Компания Infinix объявила о старте продаж в России новой серии смартфонов NOTE 50. В линейку вошли три устройства: NOTE 50, NOTE 50 Pro и NOTE 50 Pro+ 5G.

NOTE 50 и NOTE 50 Pro построены на базе процессора MediaTek Helio G100 Ultimate. Оба смартфона получили аккумуляторы на 5200 мАч с быстрой проводной зарядкой 45 Вт и 90 Вт соответственно, а также основную камеру с разрешением 50 Мп. Базовая модель также оснащена 2-мегапиксельной макрокамерой, а «прошка» — шириком на 8 Мп.

Infinix NOTE 50 и NOTE 50 Pro

NOTE 50 Pro+ 5G оснащен процессором Dimensity 8350 и продвинутым набором камер — основным сенсором Sony IMX896 на 50 Мп, широкоугольным модулем на 8 Мп и телевиком-перископом на 50 Мп. Смартфон поддерживает проводную зарядку на 100 Вт, беспроводную — на 50 Вт.

Infinix NOTE 50 Pro+ 5G

Корпус смартфонов серии NOTE 50 выполнен из сплава дамасской стали и авиационного алюминия ArmorAlloy. Устройства защищены по стандарту IP64 и получили фирменный световой индикатор Bio-Active Halo AI. Он информирует о звонках, сообщениях, заряде, а также отслеживает пульс и уровень кислорода в крови. Подробнее о смартфонах читайте тут (NOTE 50, NOTE 50 Pro) и тут (NOTE 50 Pro+).

Новинки уже доступны в магазинах электроники и на маркетплейсах по следующим ценам:

Infinix NOTE 50 (8/256 ГБ) — 19 999 рублей

Infinix NOTE 50 Pro (12/256 ГБ) — 24 999 рублей

Infinix NOTE 50 Pro+ 5G (12/256 ГБ) — 42 999 рублей