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Анонсирован HORNET: кооперативный PVE-шутер от авторов Cyberpunk 2077 и Bioshock

Новая студия Antistatic, основанная ветеранами игровой индустрии и бывшими разработчиками Cyberpunk 2077 и Bioshock, представила свой первый совместный проект – кооперативный PvE-шутер под названием HORNET. Основная информация о проекте доступна на официальном сайте, а также опубликовано одноминутное видео на YouTube.

Игра вдохновлена городскими легендами, теориями заговора и паранормальными историями. Игрокам предстоит стать агентами, работающими на организацию Mortfield Industries, которой противостоит хакерская группировка AnomaLeaks.

Действие HORNET разворачивается на постъядерном европейском континенте, где геймерам нужно искать и устранять паранормальную активность различными способами. Разработчики обещают открытый мир с динамичными событиями, тайнами и встречами с множеством фракций и сущностей.

На данный момент игра не имеет точной даты выхода. Ожидается, что более подробную информацию продемонстрируют в марте на конференции Game Developers Conference.

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Источник:
Antistatic
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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