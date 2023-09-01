Анонс Sony Xperia 5 V — компактный камерофон с флагманским «железом»

Sony представила компактный флагман Xperia 5 V, который выполнен в схожем дизайне прошлых поколений с «киношным» дисплеем формата 21:9. У новинки обновлённый модуль камер, в котором теперь отсутствует третий сенсор (телеобъектив), но имеется гораздо больший основной датчик, что обеспечит более высокий уровень сбора света и повысит качество изображений.

Девайс получил 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением 1080 x 2520 точек и частотой обновления 120 Гц.

За вычислительные возможности отвечает флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Gen 2, которая работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Память можно расширить с помощью слота MicroSD-карт.

Основной модуль камер состоит из двух сенсоров, из которых:

Главный на 52 Мп (кроп до 48 Мп), 1/1,35 “, диафрагма f/1.9, есть поддержка оптической стабилизации и Dual Pixel PDAF;

Сверхширик на 12 Мп 1/2,5″, f/2,2, с поддержкой Dual Pixel PDAF (двойной цифровой зум);

Основные датчики могут записывать видео в режимах: 4K @ 24/25/30/60/120 кадров в секунду (HDR) и 1080p @ 30/60/120 кадров в секунду;

Фронтальная камера на 12 Мп, f/2,0, с поддержкой записи видео 4K.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 30 Вт, которая может восполнить заряд батареи с 0% до 50% за 30 минут.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, сканер отпечатка пальца на торце корпуса, влагозащиту по стандарту IP68, порт USB-C и миниджек 3,5 мм. Из коробки, гаджет будет работать на операционной системе Android 13.

В Европе Sony Xperia 5 V поступит в продажу в конце сентября по цене 999 евро (104 650 ₽).