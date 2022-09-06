Представлены смарт-часы realme Watch 3 Pro с GPS

Китайская компания realme представила смарт-часы Watch 3 Pro с рядом новейших возможностей и приятной ценой.

Эти часы получили 1,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 368 × 448 пикселей и яркостью в 500 нит. Частота обновления составляет 60 Гц. Экран умеет работать в режиме Always-on display.

У устройства прямоугольный корпус с изогнутыми краями. Есть функция вызовов по Bluetooth, поддерживается новейший протокол версии 5.3. Также есть модуль GPS, датчики пульса и уровня кислорода в крови. Новинка поддерживает режим мониторинга сна, стресса и отслеживание женского здоровья.

Realme Watch 3 Pro получили более 110 режимов тренировки, активности и так далее. Есть даже занятия на эллиптическом тренажере и гребля. Помимо этого, можно настроить напоминания о событиях, будильник, секундомер и прочее.

Старт продаж ожидается 9 сентября по цене в 4499 рупий (3400 рублей).

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