Анонс Lenovo Legion Go — портативная консоль для запуска ПК-игр класса ААА

После череды утечек Lenovo наконец-то представила портативную игровую консоль Legion Go, которая вобрала в себя лучшее, что есть у конкурентов, а именно: расположение кнопок как у ASUS ROG Ally, трекпад как у Steam Deck, съёмные джойстики и откидную подставку как у Nintendo Switch.

Новинка оснащена 8,8-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением Quad HD+ (2560×1600), частотой обновления 144 Гц, яркостью до 500 нит и соотношением сторон 16:10. Заявлен 97% охват DCI-P3, поэтому цвета здесь должны выглядеть отлично.

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система AMD Phoenix линейки Ryzen Z1 Extreme, которая до этого момента использовалась только в консоли ASUS ROG Ally. Гибридный процессор AMD Z1 Extreme оснащён 8-ядрами с поддержкой 16-потоков, частой до 5.10 ГГц и встроенной графикой Radeon 780M, такой чип обеспечивает производительность 8,6 терафлопс, для сравнения у PlayStation 4 Pro этот показатель 4,2 терафлопса. Такой производительности достаточно для запуска ПК-игр класса ААА в разрешении Full HD.

Кроме этого, Legion Go получила 16 ГБ высокоскоростной оперативной памяти типа LPDDR5X с частотой 7500 МГц. Объём SSD-хранилища (NVMe PCIe 4.0) доступен в вариантах на 256/512 ГБ или 1 ТБ. Активная система охлаждения оснащена 79-лопастным вентилятором и испарительной камерой с жидкостью. По словам производителя, в тихом режиме уровень шума не превышает 25 дБ.

Устройство оснащено аккумулятором на 49,2 Вт/ч. Заявлена поддержка быстрой зарядки Super Rapid Charge мощностью 65 Вт, которая может восполнить заряд батареи с 0% до 70% за 30 минут.

Из прочего, консоль получила Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, два порта USB-C с поддержкой DisplayPort 1.4, миниджек 3,5 мм и слот для MicroSD-карт. В качестве ОС установлена Windows 11 Home. Габариты устройства с контроллерами составляют: 299×131×41 мм, при массе 854 г.

В США Lenovo Legion Go поступит в продажу в октябре по цене от 699 долларов (67 250 ₽).