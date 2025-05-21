Анонс Infinix GT 30 Pro — доступный игрофон с триггерами и подсветкой

Infinix официально представила новый игровой смартфон GT 30 Pro. Устройство ориентировано на геймеров, которые ищут высокую производительность по разумной цене. Вместе с базовой моделью вышла спецверсия Gaming Master Edition с дополнительными аксессуарами для игр.

Характеристики Infinix GT 30 Pro

Дисплей: 6,78 дюйма, AMOLED, 1.5K, 60/90/120/144 Гц, до 4500 нит, ШИМ 2304 Гц, Gorilla Glass 7i

Процессор: MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 5.5G

ОЗУ: 12 ГБ LPDDR5X

ПЗУ: 256/512 ГБ UFS 3.1

Камеры: основная — 108 Мп, широкоульная — 8 Мп, фронтальная — 13 Мп

Аккумулятор: 5500 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, беспроводная — 30 Вт

ОС: XOS 15 на базе Android 15

Защита от пыли и воды: IP64

Связь и интерфейсы: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS/NavIC, ИК-порт, USB-C

Кроме того, игрофон получил емкостные сенсорные триггеры, расположенные на торце корпуса, подсветку на задней панели, а также поддержку 120 FPS в PUBG Mobile и Mobile Legends: Bang Bang.

Infinix GT 30 Pro Gaming Master Edition комплектуется фирменным кулером MagCharge и чехлом MagCase. Кулер обеспечивает активное охлаждение и может работать одновременно с беспроводной зарядкой. Чехол изготовлен из материалов, рассеивающих тепло, и совместим с другими игровыми аксессуарами.

Цена и доступность

В Малайзии модель 12/256 ГБ стоит 1299 MYR (~$300), а версия 12/512 ГБ — 1499 MYR (~$350). Продажи в других странах начнутся позже, цены будут зависеть от региона.