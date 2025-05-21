Реклама. ГК МББ ТЕХНОЛОДЖИ КО. ЛИМИТЕД, ИНН 9909699946 erid: 2VtzqwVJGsv
Новости

Анонс Infinix GT 30 Pro — доступный игрофон с триггерами и подсветкой

Смартфон получил спецверсию с дополнительными аксессуарами.

Infinix официально представила новый игровой смартфон GT 30 Pro. Устройство ориентировано на геймеров, которые ищут высокую производительность по разумной цене. Вместе с базовой моделью вышла спецверсия Gaming Master Edition с дополнительными аксессуарами для игр.

Характеристики Infinix GT 30 Pro

  • Дисплей: 6,78 дюйма, AMOLED, 1.5K, 60/90/120/144 Гц, до 4500 нит, ШИМ 2304 Гц, Gorilla Glass 7i
  • Процессор: MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 5.5G
  • ОЗУ: 12 ГБ LPDDR5X
  • ПЗУ: 256/512 ГБ UFS 3.1
  • Камеры: основная — 108 Мп, широкоульная — 8 Мп, фронтальная — 13 Мп
  • Аккумулятор: 5500 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, беспроводная — 30 Вт
  • ОС: XOS 15 на базе Android 15
  • Защита от пыли и воды: IP64
  • Связь и интерфейсы: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS/NavIC, ИК-порт, USB-C

Кроме того, игрофон получил емкостные сенсорные триггеры, расположенные на торце корпуса, подсветку на задней панели, а также поддержку 120 FPS в PUBG Mobile и Mobile Legends: Bang Bang.

Infinix GT 30 Pro Gaming Master Edition комплектуется фирменным кулером MagCharge и чехлом MagCase. Кулер обеспечивает активное охлаждение и может работать одновременно с беспроводной зарядкой. Чехол изготовлен из материалов, рассеивающих тепло, и совместим с другими игровыми аксессуарами.

Цена и доступность

В Малайзии модель 12/256 ГБ стоит 1299 MYR (~$300), а версия 12/512 ГБ — 1499 MYR (~$350). Продажи в других странах начнутся позже, цены будут зависеть от региона.

🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше Anker Soundcore H30i!
Теги: 
Источник:
Gizmochina
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подборки
Подписаться
Уведомить о
0 Комментариев
Популярные
Новые Старые
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной

Анонс Infinix GT 30 Pro — доступный игрофон с триггерами и подсветкой
сегодня в 12:26
Сбой в работе мобильного интернета произошел в России
сегодня в 11:58
Игрофон Infinix GT 30 Pro показали на живых фото перед анонсом
сегодня в 10:24
Компактный Vivo S30 Pro Mini показали во всех цветах перед анонсом
сегодня в 09:38
Fortnite вернули в американский App Store спустя 5 лет
сегодня в 08:52
Apple объявила дату презентации WWDC 2025
сегодня в 07:46
Обои для смартфона с нотой минимализма
вчера в 21:40
Представлен Infinix Xpad GT — новый игровой планшет на Snapdragon 888
вчера в 18:12
Официально: Nothing Phone (3) выйдет в июле
вчера в 14:40
Acer выпустила портативный монитор с двумя экранами
вчера в 13:47

Обзоры на The GEEK