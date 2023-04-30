Представлен тонкий и лёгкий 15-дюймовый ноутбук LG Gram SuperSlim

LG представила самый тонкий ноутбук семейства Gram под названием Gram SuperSlim. Новинка получила экран диагональю 15,6 дюйма, корпус толщиной всего 10,9 мм. Кроме того, устройство весит 990 г, что делает его одним из самых легких в своём классе.

Несмотря на компактность, компромиссов в характеристиках нет. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 60 Вт•ч, 12-ядерным процессором Core i7-1360P и дисплеем OLED с разрешением Full HD. ОЗУ составляет 16 ГБ, а ёмкость SSD — 512 ГБ. Также ноутбук имеет три порта USB4.

Стоимость LG Gram SuperSlim составляет 1700 долларов. Она доступна на официальном сайте производителя и у партнеров компании.