Anker выпустила в России наушники Liberty 4 Pro с сенсорным экраном на кейсе

Anker представила в России новые беспроводные наушники Soundcore Liberty 4 Pro. Устройство получило систему адаптивного активного шумоподавления на основе 7 датчиков, а также кейс с сенсорным дисплеем для управления.

За звук в Liberty 4 Pro отвечает коаксиальная акустическая архитектура Astria (ACAA). В каждом наушнике используются:

Динамический драйвер диаметром 10,5 мм

Высокочастотный драйвер диаметром 4,6 мм с титановым покрытием

Цифровой кроссовер

Одной из ключевых особенностей наушников стала адаптивная система активного шумоподавления. Она анализирует окружающий шум каждые 0,3 секунды и блокирует лишние звуки. Отдельный датчик барометрического давления позволяет системе точнее подстраиваться под условия, например, в самолёте. При этом все параметры шумоподавления можно регулировать с помощью сенсорной панели на кейсе.

Быстрая 5-минутная зарядка обеспечивает до четырёх часов работы, а полная зарядка может обеспечить до 10 часов воспроизведения. Кейс повышает автономность до 40 часов. Корпус наушников имеет степень влагозащиты IPX5. В комплект входят сменные амбушюры разных размеров.

Anker Soundcore Liberty 4 Pro доступны в нескольких цветовых вариантах: чёрном глянцевом, белом, голубом, голубом глянцевом и зелёном матовом. Рекомендованная цена — 14 999 рублей.