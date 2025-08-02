Синопсис фильма «Человек-паук 4» с Томом Холландом: новые детали, возвращения и дебюты

Сразу несколько популярных персонажей вернутся в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день». Об этом сообщает американский журнал The Hollywood Reporter.

К исполнителю главной роли Тому Холланду присоединится Марк Руффало в роли Брюса Бэннера. Это будет первое полноценное появление Халка на большом экране за несколько лет. Слухи об этом ходили давно, в частности говорилось, что участие Руффало не ограничится коротким появлением — его герой получит значимую роль в сюжете.

Также к своей роли Скорпиона вернется Майкл Мэндо, который получил наибольшую известность за роль антагониста Вааса Монтенегро в видеоигре Far Cry 3, Виктора Шмидта в научно-фантастическом телесериале «Темное дитя», а также Начо Варги в драматическом телесериале «Лучше звоните Солу».

Кроме того, в фильме появится Каратель в исполнении Джона Бернтала. Это будет его первое появление в киновселенной Marvel, а также первое появление персонажа в кино с 2008 года.

Сюжет фильма держится в секрете. Но The Hollywood Reporter раскрыл некоторые подробности: сначала Человек-паук, Каратель и Халк столкнутся друг с другом, а потом объединятся, чтобы победить настоящего врага.

Режиссером картины выступит Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»), а сценарий напишут Крис МакКенна и Эрик Соммерс, работавшие над предыдущими фильмами о Человеке-пауке.

Премьера «Человек-паук: Совершенно новый день» запланирована на 31 июля 2026 года. Накануне вышел первый тизер фильма, посмотреть его можно в нашем Telegram-канале.