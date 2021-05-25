Android-смартфоны будут ускорять через Google Play

Одной из проблем Android-смартфонов давно уже является плохая оптимизация софта. Процессоры вполне могут «переварить» данные, однако зачастую этому мешают программы.

Компании Google и Qualcomm намереваются начать распространять обновления для Android, которые улучшат работу. Они будут поставляться через Google Play, а сами патчи будут включать нейросети, которые возьмут на себя часть вычислений, разгрузив центральный процессор.

Фактически, нейросети будут автоматизировать ряд задач, чтобы они не нагружали процессоры. При этом ранее компания уже проводила эксперименты такого рода. К примеру, Google Assistant отвечает на вопросы почти мгновенно именно за счёт нейросетей, поскольку они обучаются и адаптируются под пользователя, не требуя постоянных запросов к серверам Google.

Отметим, что ранее мы писали о собственном процессоре Whitechapel от Google. Утверждается, что он будет на уровне Snapdragon 870, но при этом получит продвинутый модуль ИИ.

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