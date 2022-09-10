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Новости

Android 13 улучшит качество аудиозвонков

В операционной системе Android 13 появилась новая функция под названием Clear Calling, которая улучшит качество голосовых звонков. При её включении активируется шумоподавление, которое будет основано на ИИ. Эту возможность нашли в Android 13 QPR1 Beta.

В компании утверждают, что новая возможность не повредит безопасности пользователей, поскольку обработка будет идти прямо на устройстве. Скорее всего, она появится в первую очередь на новых смартфонах Pixel, где есть поддержка ИИ на уроне процессора.

Отмечается, что функция работает в большинстве мобильных сетей, но её нельзя использовать при звонках по Wi-Fi. То есть, в мессенджерах она работать не будет. Также отметим, что функцию нужно будет запускать вручную, по крайней мере в ранних версиях ОС. Пока неясно, будет ли она включаться автоматически в релизной версии.

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Источник:
The Verge
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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