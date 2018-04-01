Аналитики рассказали о характеристиках PlayStation 5 и Xbox Series X

В Сети появились утечки характеристик консолей следующего поколения Xbox Series X и PlayStation 5. Тем временем аналитики компании Digital Foundry подтвердили их достоверность. Если ориентироваться на их информацию, то игровая консоль от Microsoft будет дороже и мощнее.

Однако, характеристики Sony могут спокойно измениться, ведь PS5 появится только в конце 2020 года.

Какие характеристики приписывают PS5:

– 8-ядерный процессор AMD Zen 2 c 16 потоками;

– Оперативная память формата GDDR6;

– Видеокарта AMD Radeon Navi с 36 вычислительными блоками на частоте 2,0 ГГц;

– 448 ГБит/c или 512 ГБит/c пропускная способность памяти.

Характеристики Xbox Series X:

– 8-ядерный процессор AMD Zen 2 c 16 потоками;

– Оперативная память формата GDDR6;

– Видеокарта с 56 вычислительными блоками на частоте 1,7 ГГц;

– Пропускная способность 560 ГБит/c.

Также специалисты консалтинговой компании The Motley Fool сообщают, что стоимость PS5 в США составит $400, а вот версия для Европы обойдётся в 400 евро (450 долларов). Цена на Xbox Series X ожидается в районе 500-700 евро. Относится к данной информации всё равно пока стоит довольно скептически.