Аналитики рассказали о характеристиках PlayStation 5 и Xbox Series X
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Новости

Аналитики рассказали о характеристиках PlayStation 5 и Xbox Series X

В Сети появились утечки характеристик консолей следующего поколения Xbox Series X и PlayStation 5. Тем временем аналитики компании Digital Foundry подтвердили их достоверность. Если ориентироваться на их информацию, то игровая консоль от Microsoft будет дороже и мощнее.

Xbox Ps5

Однако, характеристики Sony могут спокойно измениться, ведь PS5 появится только в конце 2020 года.

Какие характеристики приписывают PS5:
– 8-ядерный процессор AMD Zen 2 c 16 потоками;
– Оперативная память формата GDDR6;
– Видеокарта AMD Radeon Navi с 36 вычислительными блоками на частоте 2,0 ГГц;
– 448 ГБит/c или 512 ГБит/c пропускная способность памяти.

Характеристики Xbox Series X:
– 8-ядерный процессор AMD Zen 2 c 16 потоками;
– Оперативная память формата GDDR6;
– Видеокарта с 56 вычислительными блоками на частоте 1,7 ГГц;
– Пропускная способность 560 ГБит/c.

Также специалисты консалтинговой компании The Motley Fool сообщают, что стоимость PS5 в США составит $400, а вот версия для Европы обойдётся в 400 евро (450 долларов). Цена на Xbox Series X ожидается в районе 500-700 евро. Относится к данной информации всё равно пока стоит довольно скептически.

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