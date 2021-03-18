AMD подтвердила, что не будет блокировать майнинг на своих картах

Компания AMD не собирается специально ограничивать производительность видеокарт Radeon RX 6700 XT в майнинге. Это уже сделано на аппаратном уровне за счёт особенностей архитектуры. Такое заявление сделал менеджер по продуктам компании Ниш Нилалоджанан.

Краткий ответ: нет. Мы не будем блокировать не только майнинг, но и любую рабочую нагрузку.

Архитектура RDNA и тем более RDNA 2 были разработаны специально для игр. Все наши оптимизации, в первую очередь, связаны с играми. Геймеры получат от этого массу преимуществ, но это не будет идеальным вариантом для рабочей нагрузки в майнинге Ниш Нилалоджанан

Отметим, что новые карты основаны на чипах Navi 22. При этом модели с Navi 21 достигают вычислительной мощности в 58-64 мегахэшей в секунду при добыче Ethereum.