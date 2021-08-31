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Новости

AMD готовит «убийцу» GeForce RTX 3090

Недавно стало известно, что NVIDIA может представить новую видеокарту RTX 3090 Ti. Теперь же, похоже, свой ответ готовит и AMD. В сети появилось фото рекламного слайда, где указаны ключевые параметры топовой видеокарты Radeon RX 6900 XTX. Причём её пока не анонсировали.

Судя по фото, новинка получит графический процессор Navi 21 XTX и 16 ГБ видеопамяти с пропускной способностью 18 Гбит/сек. Производительность заявлена на уровне 24,93 TFLOPS. Для сравнения, у обычной RX 6900 XT этот показатель равен 23,04 TFLOPS.

Отдельно отметим, что тактовые частоты GPU тоже вырастут — с 2250 МГц до 2435 МГц. Увеличится и потребление энергии — с 300 до 350 Вт. Ожидается, что стоимость видеокарты составит не менее $1200.

При этом, судя по игровым тестам, RX 6900 XT не сильно уступает GeForce RTX 3090, поэтому Radeon RX 6900 XTX скорее всего будет мощнее.

Источник:
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