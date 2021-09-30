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Новости

Amazon выпустила беспилотник для наблюдения за домом

Компания Amazon представила домашний дрон для удалённого наблюдения за домом под названием Ring Always Home Cam. Дрон включает в себя камеру, умеет двигаться по заданному заранее маршруту и управляется со смартфона. Таким образом, беспилотник можно подвести к нужной точке вручную.

Также дрон умеет реагировать на сигналы системы «умного дома» Ring Alarm. В этом случае он полетит проверить, где и почему сработала сигнализация.

В неактивном режиме дрон находится на док-станции, где заряжается. При этом она блокирует объектив камеры. Новинка стоит 250 долларов (порядка 18 150 рублей), в США он появится до конца года.

Источник:
YouTube

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