Amazfit выпустил клона Xiaomi Mi Band 5

Amazfit выпустил фитнес-браслет, который сильно напоминает Xiaomi Mi Band 5. Новинка под названием Amazfit Band 5 умеет отслеживать уровень кислорода в крови и оснащена помощником Alexa.

Остальные характеристики практически полностью идентичны с Xiaomi Mi Band 5. Также 1.1-дюймовый AMOLED экран, около 15 суток автономной работы, 45 циферблатов, 11 спортивных режимов и защита от воды на глубине до 50 метров.

В продаже Amazfit Band 5 появится с 21 сентября в США по цене 45 долларов.