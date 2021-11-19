«Алиса» позволит теперь жаловаться властям

Голосовой ассистент «Алиса» получил новый навык, созданный АНО «Диалог». Он позволяет передавать жалобы пользователей в органы власти. Как отмечается, сообщения отправляются в систему «Инцидент менеджмент».

Пока что они ограничены тематикой социально-бытовых проблем. Источник сообщает, что на данный момент обрабатывает 281 тыс. сообщений в месяц. Это касается вопросов ЖКХ, благоустройства, образования, здравоохранения и так далее. При этом глава АНО «Диалог» Алексей Гореславский отметил, что пока сложно предугадать, насколько вырастет число обращений после добавления навыка.

Для формирования обращения можно скомандовать «Алиса, запусти навык “Инцидент Менеджмент”» на любом устройстве. При этом система уже работает везде, кроме Москвы. При этом можно будет отправлять только «конструктивные сообщения».

То есть «Медицину развалили» – неконструктивное сообщение. «Медицину развалили, потому что в больнице № 7 я третий час стою в очереди» – конструктивное сообщение. Источник издания

Отмечается, что передача данных в фоновом режиме отключена — нужно будет включать навык принудительно.