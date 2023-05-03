«Альфа-Банк» вводит «обратную верификацию» для защиты клиентов от мошенников

«Альфа-Банк» ввел новый механизм «обратной верификации» для защиты клиентов от мошенничества, сообщает пресс-служба банка.

Теперь клиенты могут проверить подлинность звонка от сотрудника банка, сгенерировав уникальный одноразовый код в мобильном приложении. Далее, сотрудник банка должен будет повторить этот код по телефону.

Функция доступна в приложениях «Деньги» и «Деньги пришли» на iOS, а также в приложении на Android версии 11.60 и выше.

«Альфа-Банк» также призывает другие российские банки использовать эту практику для защиты своих клиентов от мошенников.