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«Альфа-Банк» вводит «обратную верификацию» для защиты клиентов от мошенников

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Валентин Снежин сегодня в 12:24

«Альфа-Банк» ввел новый механизм «обратной верификации» для защиты клиентов от мошенничества, сообщает пресс-служба банка.

Теперь клиенты могут проверить подлинность звонка от сотрудника банка, сгенерировав уникальный одноразовый код в мобильном приложении. Далее, сотрудник банка должен будет повторить этот код по телефону.

Функция доступна в приложениях «Деньги» и «Деньги пришли» на iOS, а также в приложении на Android версии 11.60 и выше.

«Альфа-Банк» также призывает другие российские банки использовать эту практику для защиты своих клиентов от мошенников.

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Источник:
Альфа-Банк
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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