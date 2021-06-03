Apple выпустила полезное обновление для метки AirTag

Apple выпустила первое обновление ПО для своего нового продукта – метки AirTag. Апдейт должен усложнить использование устройства в качестве гаджета для тайной слежки за людьми.

Также внесены изменений в «тревожный режим» AirTag. Ранее метка начинала издавать звуковой сигнал после трёх дней вдали от пользователя. Теперь AirTag в случае потери, будет активировать режим «тревоги» от 8 часов до 24 часов. Самое интересное, что время для звука будет рандомным.

Если кто-то обнаружит нежелательный AirTag рядом с собой, он может подключиться к нему через iPhone или другой смартфон, чтобы получить инструкции о том, как деактивировать шпионский AirTag.

Для получения обновления на AirTag никаких действий не требуется. Апдейт автоматически установится при первом подключении метки к iPhone.

Стоит отметить, что совсем скоро метками Apple смогут пользоваться владельцы устройств на базе Android. Apple официально подтвердила, что для Android разрабатывается фирменное приложение, которое также поможет обнаружить “подкинутый” AirTag для слежки. Релиз приложения запланирован до конца текущего года.

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