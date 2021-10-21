AirPods Pro получили новый кейс с поддержкой MagSafe

Если вы скоро решите купить беспроводные наушники AirPods Pro, то можете получить их в новой комплектации. Дело в том, что Apple изменила стандартный кейс и внедрила в него поддержку технологии MagSafe, которая заменяет обычную беспроводную зарядку. Аналогичное решение появилось с выходом AirPods 3.

Обновлённый кейс с MagSafe появится в новой партии AirPods Pro. Об этом также свидетельствует информация в карточке товара в официальном интернет-магазине Apple. Приобрести новый кейс отдельно от наушников пока не получится.

Официальный магазин Apple / The GEEK

Несмотря на выход AirPods 3-го поколения, AirPods Pro остаются флагманскими наушниками компании. В них есть функция активного шумоподавления, режим прозрачности и пространственного звучания. Сегодня стоимость AirPods Pro составляет 24 990 pyблей.