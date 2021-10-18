Apple представила AirPods 3-го поколения

Apple представила новые наушники AirPods третьего поколения. Они обладают обновлённым дизайном, короткой ножкой и поддержкой технологии пространственного аудио.

Наушники защищены от пота и воды, а для управления используются сенсорные датчики. Заявленное время автономной работы без подзарядки составляет 6 часов и до 30 часов при использовании зарядного футляра.

Единственным минусом в новинке для будущих владельцев, может стать отсутствие функций шумоподавления и режима прозрачности.

AirPods 3 доступны для заказа с сегодняшнего дня и появятся в магазинах со вторника, 26 октября. Стоимость новинки в России составляет 16 490 рублей.