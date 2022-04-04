Сервис по аренде или поиска краткосрочной аренды частного жилья Airbnb, запретил российским и белорусским гражданам бронь по всему миру.

Пользователи, которые сдавали жилье для аренды, получили заблокированные календари объявлений. Соответственно, прием новых гостей теперь невозможен.

Другие путешественники из всех стран не смогут бронировать жилье в России и Беларуси.

Обновление 5 апреля: Сервис уточнил, что запрет касается только пользователей на территории России и Белоруссии. Они могут продолжить пользоваться сервисом в других странах.

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