Anthropic представила Claude Fable 5.1 и Mythos 5.1
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Anthropic представила Claude Fable 5.1 и Mythos 5.1

В основе обеих версий лежит одна модель, однако Mythos 5.1 получит ослабленные ограничения и будет доступна только проверенным партнерам в США.
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Редакция The GEEK вчера в 22:25
Anthropic представила Claude Fable 5.1 и Mythos 5.1

Anthropic представила две новые ИИ-модели — Claude Fable 5.1 и Claude Mythos 5.1. Компания называет их своими наиболее продвинутыми решениями для программирования и сложных интеллектуальных задач.

Технически Fable 5.1 и Mythos 5.1 представляют собой одну модель. Главное отличие заключается в мерах безопасности и доступе. Fable 5.1 предназначена для широкого использования, тогда как Mythos 5.1 получила ослабленные ограничения и будет предоставляться только проверенным организациям. На первом этапе — исключительно в США.

Claude Fable 5.1 уже доступна на платформах Anthropic, а также через Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure.

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Стоимость использования через API осталась на уровне Fable 5: $10 за миллион входных и $50 за миллион выходных токенов. При этом Anthropic существенно снизила стоимость чтения кэша — до $0,25 за миллион токенов.

За счет этого, по оценке компании, реальные расходы при использовании Fable 5.1 могут оказаться примерно на 25% ниже, чем у предыдущей версии. В продолжительных агентных задачах экономия может достигать 45%.

Одним из главных направлений развития стало программирование. Anthropic утверждает, что Fable 5.1 заметно превосходит Fable 5 и способна не просто исправлять отдельные ошибки в коде, а находить их первопричину.

В качестве примера компания приводит тестирование инвестиционной фирмы Millennium. Fable 5.1 якобы смогла определить причину редкого сбоя во внутренних системах, который инженеры и другие ИИ-модели не могли объяснить в течение нескольких лет.

Anthropic также переработала ограничения, связанные с кибербезопасностью. Компания постаралась точнее разделить безопасные и потенциально опасные сценарии. Благодаря этому Fable 5.1 разрешено использовать, например, для поиска уязвимостей. Для более рискованных задач, включая создание эксплоитов, сохраняются дополнительные ограничения.

Отдельное место занимает Claude Mythos 5.1. Эта версия получает менее жесткие меры защиты, поэтому Anthropic не собирается предоставлять ее всем желающим. Доступ получат только проверенные партнеры, а первоначально программа будет ограничена организациями из США.

Таким образом, Anthropic фактически разделяет одну из своих наиболее мощных моделей на две версии: массовую Fable 5.1 с полноценными защитными механизмами и Mythos 5.1 для ограниченного круга организаций, которым требуется более широкий доступ к возможностям модели.

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