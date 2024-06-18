5 новых устройств CMF by Nothing выйдут до конца 2024 года

CMF by Nothing может представить в 2024 году как минимум пять новых устройств разного типа. По имеющимся данным, среди них не только смартфон CMF Phone 1.

Напомним, в недавнем видео-тизере Nothing показала три устройства:

Наушники CMF Buds 2

Смартфон CMF Phone 1

Смарт-часы CMF Watch Pro 2

Инсайдер Technerd также обратил внимание на то, что сертификацию в Индии прошли зарядное устройство и, вероятно, внешний аккумулятор от CMF.

Как стало известно, CMF Phone 1 дебютирует 5 июля. В этот же день ожидается презентация и ряда других устройств CMF by Nothing. По слухам, это будут CMF Watch Pro 2 и CMF Buds 2, в то время как другие аксессуары выпустят осенью.