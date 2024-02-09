28 смартфонов OPPO получат Android 14 в феврале: список

Компания OPPO объявила о скором обновлении некоторых своих смартфонов до ColorOS 14 на базе новой Android 14. 28 моделей устройств получат апдейт в течение февраля.

Большая часть устройств в этом списке предназначена для международного рынка. В перечень смартфонов попали:

OPPO Find N3, Find N3 Flip, Find N2 Flip, Find X5 Pro, Find X5, Find X3 Pro

OPPO Reno10 5G, Reno10 Pro 5G, Reno10 Pro+ 5G,

OPPO Reno8, Reno8 5G, Reno8 Pro 5G, Reno8 T 5G, Reno8 T,

OPPO Reno7

OPPO F23 5G, F21s Pro, F21 Pro

OPPO K10 5G

OPPO A98 5G, A78 5G, A77 5G, A77s, A77, A57, A58 (Индия), A38 (Индия), A18 (Индия)

Обновление до ColorOS 14 предусматривает улучшенные дизайн и безопасность, а также несколько функций на базе искусственного интеллекта. Однако, пока неизвестно, будут ли эти функции доступны на всех моделях или только на флагманах.