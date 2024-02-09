28 смартфонов OPPO получат Android 14 в феврале: список

Компания OPPO объявила о скором обновлении некоторых своих смартфонов до ColorOS 14 на базе новой Android 14. 28 моделей устройств получат апдейт в течение февраля.
Большая часть устройств в этом списке предназначена для международного рынка. В перечень смартфонов попали:
- OPPO Find N3, Find N3 Flip, Find N2 Flip, Find X5 Pro, Find X5, Find X3 Pro
- OPPO Reno10 5G, Reno10 Pro 5G, Reno10 Pro+ 5G,
- OPPO Reno8, Reno8 5G, Reno8 Pro 5G, Reno8 T 5G, Reno8 T,
- OPPO Reno7
- OPPO F23 5G, F21s Pro, F21 Pro
- OPPO K10 5G
- OPPO A98 5G, A78 5G, A77 5G, A77s, A77, A57, A58 (Индия), A38 (Индия), A18 (Индия)
Обновление до ColorOS 14 предусматривает улучшенные дизайн и безопасность, а также несколько функций на базе искусственного интеллекта. Однако, пока неизвестно, будут ли эти функции доступны на всех моделях или только на флагманах.