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28 смартфонов OPPO получат Android 14 в феврале: список

Компания OPPO объявила о скором обновлении некоторых своих смартфонов до ColorOS 14 на базе новой Android 14. 28 моделей устройств получат апдейт в течение февраля.

Большая часть устройств в этом списке предназначена для международного рынка. В перечень смартфонов попали:

  • OPPO Find N3, Find N3 Flip, Find N2 Flip, Find X5 Pro, Find X5, Find X3 Pro
  • OPPO Reno10 5G, Reno10 Pro 5G, Reno10 Pro+ 5G,
  • OPPO Reno8, Reno8 5G, Reno8 Pro 5G, Reno8 T 5G, Reno8 T,
  • OPPO Reno7
  • OPPO F23 5G, F21s Pro, F21 Pro
  • OPPO K10 5G
  • OPPO A98 5G, A78 5G, A77 5G, A77s, A77, A57, A58 (Индия), A38 (Индия), A18 (Индия)

Обновление до ColorOS 14 предусматривает улучшенные дизайн и безопасность, а также несколько функций на базе искусственного интеллекта. Однако, пока неизвестно, будут ли эти функции доступны на всех моделях или только на флагманах.

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Источник:
Android Headlines
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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