11-дюймовый планшет Redmi Pad SE представлен в Китае

21 сентября в Китае Redmi представила много новинок, одной из которых оказался планшет Pad SE.

Новинка получила 11-дюймовый экран FHD+ с разрешением 1920х1080 пикселей, частотой 90 Гц, пиковой яркостью 400 нит и защитой Gorilla Glass 3. При этом соотношение дисплея к корпусу 84,4%.

Внутри Redmi Pad SE процессор Qualcomm Snapdragon 680, до 8 ГБ ОЗУ, до 256 встроенной памяти, аккумулятор на 8000 мАч с зарядкой 18 Вт. Устройство управляется MIUI Pad 14 на базе Android 13.

Основная камера – 8 Мп, фронтальная – 5 Мп. Планшет имеет четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, аудиоразъем 3,5 мм и слот для MicroSD.

Что касается стоимости планшета, то она зависит от конфигурации: 6/128 ГБ – $125 (около 12 000 рублей), 8/128 ГБ – $135 (12 900 рублей), 8/256 ГБ – $180 (17 300 рублей).

Redmi Pad SE был представлен в Европе в середине августа, и, хотя характеристики европейской версии аналогичны китайской, объемы памяти и цены различаются. Например, в Китае базовый вариант имеет 6 ГБ ОЗУ, тогда как европейский – всего 4 ГБ.