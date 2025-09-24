Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ вышли в России: цены | The GEEK
close
Новости

Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ вышли в России: цены

Тонкий корпус, большой экран 144 Гц, основная 50-мегапиксельная камера и Helio G200.

Infinix официально выпустила на российском рынке свои новые смартфоны серии HOT 60. В линейку вошли два устройства HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ — это доступные модели с тонким корпусом и достойными характеристиками.

Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+

Напомним, Infinix HOT 60 Pro+ — самый тонкий смартфон в мире с экраном-водопадом. Толщина смартфона всего 5,95 мм.

Характеристики Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+

Infinix HOT 60 ProInfinix HOT 60 Pro+
Габариты163,47×75,87×6,6 мм, 170 г164×75,8×5,95 мм, 155 г
Экран6,78 дюймов, LTPS OLED, 1.5K, 144 Гц, до 4500 нит, 100% DCI-P3, ШИМ 2160 Гц, Corning Gorilla Glass 7i6,78 дюймов, LTPS OLED, 1.5K, 144 Гц, до 4500 нит, 100% DCI-P3, ШИМ 2304 Гц, Corning Gorilla Glass 7i
ПроцессорMediaTek Helio G200
ОЗУ  8 ГБ LPDDR4X
Память128/256 ГБ UFS2.2
КамерыОсновная — 50 Мп, Sony IMX882, f/1.79, AF; фронтальная — 13 Мп, f/2.0
Аккумулятор5160 мАч, быстрая зарядка 45 Вт, реверсивная 10 Вт
Защита от воды и пылиIP64IP65
ОСXOS 15.1.1 (Android 15)
Связь и интерфейсыWi-Fi 5, 2G, 3G, 4G, Bluetooth 5.4, две nanoSIM, USB-C, Micro SD, аудиоразъем 3.5 мм, NFCWi-Fi 5, 2G, 3G, 4G, Bluetooth 5.4, две nanoSIM, USB-C, аудиоразъем 3.5 мм, NFC

Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ доступны для покупки в магазинах электроники и на маркетплейсах. Цены:

  • Infinix HOT 60 Pro (8/128 ГБ) — 12 990 рублей;
  • Infinix HOT 60 Pro (8/256 ГБ) — 14 990 рублей;
  • Infinix HOT 60 Pro+ (8/256 ГБ) — 17 990 рублей.
id·211120·20250924_1818
Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
