Apple для обхода закона убеждает ЕС, что Safari – это три разных браузера

Apple всячески пытается избежать регулирования со стороны Европейского союза (ЕС) в рамках закона о цифровых рынках. В своем ответе в августе компания на полном серьезе заявила, что Safari – это три разных браузера.

Apple обосновала свою позицию тем, что версии Safari для iOS, iPadOS и macOS являются абсолютно разными продуктами с уникальными функциями. В частности, приведя в пример боковую панель, которая доступна только на iPadOS и macOS. По словам «купертиновцев», каждая из трех версий Safari необходима для разных целей, что делает браузеры уникальным инструментом для пользователей в зависимости от устройства.

Однако, в Евросоюзе отвергли эти утверждения, указав на общность функций и технологий Safari на всех платформах. Комиссия ЕС подчеркнула противоречия в аргументации Apple, сославшись на рекламные материалы функции Continuity, которые содержат тезис «Тот же Safari. Другое устройство». В конечном итоге чиновники пришли к выводу, что «Safari квалифицируется как единый веб-браузер, независимо от устройства, с которого осуществляется доступ к сервису».

В связи с этим Apple должна соответствовать требованиям закона о цифровых рынках, в частности, разрешить использовать сторонние браузерные движки, отличные от WebKit, в ОС. Несоблюдение может привести к расследованию со стороны ЕС, крупным штрафам и применению «поведенческих или структурных мер».