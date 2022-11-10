Распродажа 11.11: что купить на Яндекс Маркете?

Уже сейчас на Яндекс Маркете вовсю идёт распродажа 11.11. Наверное, вы видели бесконечное количество упоминаний об акции — в этом году Яндекс явно не поскупился на глобальную рекламную кампанию.

От покупок со скидками удержаться трудно, поэтому решили показать содержимое своих корзин. Вот что можно купить со скидкой прямо сейчас:

Чехол для iPhone

Если не хочется приобретать фирменный чехол от Apple за 4-7 тысяч рублей, то это не повод приобретать самый дешевый и не особо качественный. Для защиты вашего айфона есть чехлы COMMO, которые были созданы в Яндексе и продаются исключительно в Яндекс Маркете. Ценник вполне адекватный.

Цена: от 990 руб.

Где купить: Яндекс Маркет

Зарядка для iPhone 12/13/14

Владельцам всех новых iPhone снова посвящается. Если вы знаете сколько стоит оригинальное зарядное устройство от Apple, но не хотите его приобретать, есть отличная альтернатива и снова от COMMO. Ценник в три раза меньше, а заряжает также с технологией быстрой зарядки и без ущерба аккумулятору.

Цена: 890 руб.

Где купить: Яндекс Маркет

Ортопедическая подушка с памятью

Удобная подушка для качественного сна средней жёсткости. Выполнена из эластичного пенополиуретана и подходит взрослым. Также можете присмотреться к другим альтернативным моделям. Отзывы все хорошие.

Цена: 1 680 руб.

Где купить: Яндекс Маркет

Яндекс Станция Мини 2

Умная колонка с лучшим голосовым помощником в России. В особом представлении она не нуждается, а если чего-то о ней хотите узнать, то почитайте обзор. На 11.11 она стала ещё доступней.

Цена: 5 500 руб.

Где купить: Яндекс Маркет

Робот-пылесос Xiaomi

Один из качественных роботов-пылесосов Xiaomi. Умеет делать сухую и влажную уборку, а также строить карту помещения с расчетом времени уборки.

Цена: 12 100 руб.

Где купить: Яндекс Маркет

Стеклянный чайник

Заварочный чайник из термостойкого боросиликатного стекла — незаменимая вещь в осенне-зимний период. В носике имеется фильтр спиралевидной формы из нержавеющей стали, предотвращающий попадание заварки в кружку.

Цена: от 555 руб.

Где купить: Яндекс Маркет (1 вариант), Яндекс Маркет (2 вариант)

Ночник 3D

Проекционный светильник-ночник станет отличным декором любого помещения. Есть 7 цветов подсветки с регулировкой яркости освещения, имеет 4 режима свечения интенсивности от более яркого до приглушенного. Работает от батареек.

Цена: 555 руб.

Где купить: Яндекс Маркете

Ароматическая свеча

Ароматическая свеча будет задавать атмосферу и настроение, а деревянный фитиль создаст ощущения как от потрескивания камина. Отличная вещь для релакса.

Цена: 1 300 руб.

Где купить: Яндекс Маркете