Пену не предлагать: достойные подарки на 23 февраля

Уже в это воскресенье наступит 23 февраля — день, когда женщины либо ломают голову над подарком, либо просто дарят носки с комплектом Пена + Бритва. Надеюсь, данная подборка поможет сделать этот нелегкий выбор.

Беспроводные наушники

Беспроводные наушники в наши дни штука незаменимая. Сейчас в магазинах представлено довольно много вариантов для любого человека, а, главное, на любой кошелек.

Если мужчина относится к любителям дорогих брендов, то подарите ему AirPods Pro с шумоподавлением или базовые AirPods 2. Разница в цене значительная, но и характеристики моделей отличаются. Обе версии справляются со своими функциями. Выбор за вами.

Сколько стоит: 20 999 руб.

Где купить: МТС, Ситилинк

Вариант максимально бюджетный — Xiaomi Redmi AirDots. У них 4 часа автономной работы, есть микрофон и удобная форма самого наушника. Главное их преимущество — стоимость.

Сколько стоит: 1 570 руб.

Где купить: Беру

Наушники Marshall Mid Bluetooth. Такой вариант подойдет настоящему меломану. С наушниками получатель подарка сможет в полную меру насладиться музыкой. Если будущий получатель подарка периодически апеллирует фразочками в стиле “Диапазон воспроизводимых частот”, такой подарок точно по адресу.

Сколько стоит: 5 990 руб.

Где купить: Беру, Ситилинк

Камера YI

Хорошая вещь для тех, кто любит порядок и контроль. Можно следить за передвижением домашних животных или просто пользоваться функционалом умного-дома.

Сколько стоит: 1 900 руб.

Где купить: Связной

Беспроводная колонка, но не умная

Мужчинам, которые не привыкли расставаться с музыкой, пригодится беспроводная портативная акустическая система Sony SRS-XB21. Устройство удобно брать с собой и оно не занимает много места в рюкзаке. Благодаря защите по стандарту IP67, колонка не боится воды и пыли (проверно: забыли на улице, в дождливую неделю на пару дней — ей хоть бы хны) .

Вещь, если честно, незаменимая: колонка поедет на дачу, чтобы отметить с вами день рождения, “перекричит” пылесос во время уборки дома или просто создаст атмосферу во время семейного ужина. Одного заряда хватит до 12 часов, бонусом является подсветка и встроенный микрофон.

Сколько стоит: 4 900 руб.

Где купить: Беру

Чехол для телефона, ноутбука или планшета

Нормальный чехол, кейс или папка постоянно откладываются на потом из-за их стоимости. Поэтому все чаще встает выбор в сторону AliExpress и отказывается от качественной желаемой вещи.

Подарите изделие от Handwers. Они из качественного материала или от хорошего популярного бренда. Так чехол или папка не будут казаться обыденной безделушкой.

Сколько стоит: от 1 500 руб.

Где купить: Handwers

Ремешок Apple Watch

Эта вещь тоже относится к категории “куплю когда-нибудь”. По типичному сценарию человек все-таки не покупает его. Праздник является хорошим способом исправить ситуацию.

Вариаций ремешков для умных часов от Apple есть довольно много. Они отличаются по цвету, размеру, материалу и прочим показателям. Выбрать точно будет из чего.

Сколько стоит: от 3 900 руб.

Где купить: М.Видео

Машинка или дрон

Такая игрушка увлекает и однозначно поднимает настроение. Дальнейшая эксплуатация зависит от фантазии получателя подарка: от гонять кота до передачи мелких предметов на машинке.

Сколько стоит: 6 900 руб.

Где купить: Ситилинк

Чехол-клавиатура для iPad

Топовая покупка, которая способна частично заменить ноутбук. Вещь хорошая, заряд не расходует, а подключается простой установкой. Отлично подойдёт для тех, кто хочет работать в любой точке мира, но таскать с собой громоздкий ноутбук нет желания.

Сколько стоит: 12 600 руб.

Где купить: Беру