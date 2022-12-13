8 интересных книг в подарок на Новый год

Может книги и стали дарить реже, но все равно они остаются актуальным и для многих желанным подарком. Особенно, если речь идет о красивом издании в приятной обложке, на которую сам получатель подарка уже неоднократно «зажимал» свои деньги.

Собрали несколько книг на разные темы, которые порадуют сердце и украсят любую полку.

Уэс Андерсон.

Аутентичные миры гениального режиссера

Красивая и презентабельная книга для любителя кинематографии об Уэсе Андресоне. Подойдет как поклонникам режиссера, так и просто погруженным в сферу кино. В ней есть и биография и разбор приемов в фильме.

Цена: 2 900 руб.

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Серия «Главное в истории…»

Довольно большая серия книг об искусстве, кино, архитектуре и литературе. Можно дарить как одну отдельную, например, «Главное в истории современного искусства», так и комплектом с другими. Обложки приятные, внутри очень плотные листы и большое количество иллюстраций. Однозначный рекоменд, сама получала и дарила таких уже несколько.

Цена: от 1 700 руб.

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Неофициальная кулинарная книга Хогвартса

Для тех, кто продолжает из года в год пересматривать историю о популярном волшебнике (как и я), любое напоминание о «мальчике, который выжил» принесет уйму положительных эмоций. Перед тем как дарить подобную книгу проверьте два фактора: получатель подарка знает где, находится плита в его и доме, и смотрел Гарри Поттера хотя бы дважды.

Цена: от 1 100 руб.

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Еще одна вариация книги с рецептами из Гарри Поттера: Яндекс Маркет

Быть гением

Интересная и наполненная книга о художниках и их жизни, в ней очень простым языком рассказываются малоизвестные факты о героях. Книга построена как игра: сначала идет ситуация или описание человека, после которого читатель угадывает художника.

Цена: 790 руб.

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Лучшие маршруты мира.

Самые особенные путешествия

Тем, кто круглосуточно может смотреть влоги из путешествий на YouTube, советую подарить подарочное издание на соответсвующую тему. В «Лучших маршрутах мира», действительно, описаны маршруты — целых 24 готовых путеводителя, с подробной информацией и качественными картинками. После прочтения получатель подарка точно пойдет искать выгодные авиабилеты и начнет планировать отпуск.

Цена: 1 470 руб.

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Lonely Planet food. В погоне за вином.

Винные туры по старому свету

Тем, кто не может определиться что он любит больше — вино или путешествия, пригодится эта книга. В ней есть базовая информация о типах и происхождении разных вин, а также рекомендации по дегустационным турам. Не успеете оглянуться, как получать подарка во всех соцсетях подпишется как сомелье и начнет выкладывать фото бокалов из разных стран.

Цена: 2 100 руб.

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Друзья навсегда.

Эпизод про эпизоды

Настоящим фанатам «Друзей», можно подарить огромный иллюстрированный гид по эпизодам любимого произведения. Книгу выпустили к 25-летию сериала, в нее вошли эксклюзивные фотографии от Warner Bros, новые интервью с создателями, а также истории о происхождении некоторых «мемных» моментов.

Цена: 2 290 руб.

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Гравити Фолз.

Полная история. Сезон 1

Эта подборка не могла остаться без комиксов. Большое издание по первому сезону мультфильма «Гравити Фолз» идеально впишется в подарочную упаковку и под елку. Такая книга станет желанным подарком для фаната Гравити в любом возрасте.

Цена: 2 090 руб.

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