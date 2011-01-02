7 устройств от HONOR по суперскидкам в официальном интернет-магазине

Бренд HONOR запустил специальное предложение в период с 10 по 12 ноября на странице официального интернет-магазина. В рамках акции пользователям будут доступны смартфоны, ноутбуки и носимые устройства со скидками до 12 000 рублей, ценными подарками и бесплатной доставкой.

HONOR 30 Pro+

Honor 30 Pro+ может похвастаться топовой SoC Kirin 990 5G, изогнутым 90-герцевым экраном OLED диагональю 6,53 дюйма, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флэш-памяти, поддержкой 40-ваттной быстрой проводной зарядки, 27-ваттной беспроводной и беспроводной реверсивной мощностью 7,5 Вт. Также тут имеется аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, поддержка Wi-Fi 6+ и тройная основная камера с главным датчиком разрешением 50 Мп, как у Huawei P40 Pro.

Цена на распродаже: 54 990 44 990 рублей + защитный чехол в подарок

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HONOR 30S

Смартфон оснащён 5G-процессором Kirin 820, основной камерой 64 МП с четырьмя объективами, поддержкой двух SIM-карт, а также быстрой зарядкой Honor SuperCharge 40 Вт, способной за 30 минут зарядить аккумулятор до 70%.

Цена на распродаже: 27 990 22 990 рублей

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HONOR 10X Lite

HONOR 10X Lite – новинка HONOR, вышедшая совсем недавно, поэтому акция на этот смартфон продлится аж до 19 ноября. Смартфон получил батарею ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки HONOR SuperCharge на 22,5 Вт, просторный Full HD+ экран с диагональю 6,67 дюйма и дизайн в духе флагманской серии. Модель также может похвастаться квадрокамерой с основным модулем на 48 Мп, 4 Гб оперативной памяти и NFC модулем.

Цена на распродаже: 16 990 12 990 рублей

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HONOR MagicBook Pro

Новинка представляется из себя невероятно технологичный во всех отношениях ультрабук, оснащенный 16,1-дюймовым FullView-экраном, мощным шестиядерным процессором AMD Ryzen 5 3550H, а также вентиляторами SharkFin Dual Fan 2.0, которые обеспечивают высокую эффективность охлаждению и издают мало шума.

В дополнение к покупке пользователи смогут получить подарок на выбор: беспроводную мышь, роутер HONOR Router 3, фитнес-трекер HONOR Band 5, рюкзак для ноутбука или спортивные наушники HONOR Sport AM61.

Цена на распродаже: 59 990 47 990 рублей

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HONOR Watch GS Pro

HONOR Watch GS Pro — это многофункциональные смарт-часы, созданные для людей, ведущих активный образ жизни. HONOR Watch GS Pro оснащены ёмким аккумулятором, с которым устройство автономно функционирует до 25 дней, AMOLED-экраном 1,39 дюйма с круглым форм-фактором, эргономичным и прочным корпусом, множеством режимов для различных тренировок, а также встроенным динамиком и микрофоном для ответа на входящие звонки.

Цена на распродаже: 19 990 14 990 рублей

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HONOR Pad V6

HONOR Pad V6, построенный на базе 7-нм процессора Kirin 985 и оснащённый экраном с диагональю 10,4 дюйма. Устройство получило набор актуальных функций и решений, среди которых технология мгновенной передачи данных Magic-link 2.0 с режимом «Мультиэкран», поддержка стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6, аудиосистема со стереодинамиками, возможность подключения стилуса HONOR Magic-Pencil и беспроводной клавиатуры HONOR Wireless Keyboard.

Цена на распродаже: 29 990 25 990 рублей

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Роутер HONOR 3

Роутер HONOR 3 – первый маршрутизатор с поддержкой технологии Wi-Fi 6 Plus, который расширяет фирменную экосистему интернета вещей «1 + 8 + N». Модель Router 3 обеспечивает высокую скорость передачи данных и усиленный уровень безопасности. Роутер также поддерживает управление с помощью мобильного приложения.

Цена на распродаже: 3 990 1 990 рублей + бесплатная доставка

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Также пользователи смогут выгодно приобрести следующие смартфоны:

HONOR 7A Prime

HONOR 8S Prime

HONOR 8A Prime

HONOR 9S

HONOR 9A

HONOR 9C

HONOR 10 Lite 128 Гб

HONOR 10i Premium

HONOR 20E

HONOR 9X

HONOR 9X Premium

HONOR 10X Lite,

Смартфоны флагманской серии HONOR 30.

В акции также участвуют новые смарт-часы HONOR Watch ES, HONOR MagicWatch 2 42 мм, HONOR MagicWatch и беспроводные наушники HONOR Magic Earbuds.