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7 устройств от HONOR по суперскидкам в официальном интернет-магазине

Бренд HONOR запустил специальное предложение в период с 10 по 12 ноября на странице официального интернет-магазина. В рамках акции пользователям будут доступны смартфоны, ноутбуки и носимые устройства со скидками до 12 000 рублей, ценными подарками и бесплатной доставкой.

HONOR 30 Pro+

  • Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+ может похвастаться топовой SoC Kirin 990 5G, изогнутым 90-герцевым экраном OLED диагональю 6,53 дюйма, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флэш-памяти, поддержкой 40-ваттной быстрой проводной зарядки, 27-ваттной беспроводной и беспроводной реверсивной мощностью 7,5 Вт. Также тут имеется аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, поддержка Wi-Fi 6+ и тройная основная камера с главным датчиком разрешением 50 Мп, как у Huawei P40 Pro.

Цена на распродаже: 54 990 44 990 рублей + защитный чехол в подарок
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HONOR 30S

  • Honor 30s

Смартфон оснащён 5G-процессором Kirin 820, основной камерой 64 МП с четырьмя объективами, поддержкой двух SIM-карт, а также быстрой зарядкой Honor SuperCharge 40 Вт, способной за 30 минут зарядить аккумулятор до 70%.

Цена на распродаже: 27 990 22 990 рублей
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HONOR 10X Lite

  • Honor 10x Lite 1

HONOR 10X Lite – новинка HONOR, вышедшая совсем недавно, поэтому акция на этот смартфон продлится аж до 19 ноября. Смартфон получил батарею ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки HONOR SuperCharge на 22,5 Вт, просторный Full HD+ экран с диагональю 6,67 дюйма и дизайн в духе флагманской серии. Модель также может похвастаться квадрокамерой с основным модулем на 48 Мп, 4 Гб оперативной памяти и NFC модулем.

Цена на распродаже: 16 990 12 990 рублей
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HONOR MagicBook Pro

  • Honor Magicbook Pro

Новинка представляется из себя невероятно технологичный во всех отношениях ультрабук, оснащенный 16,1-дюймовым FullView-экраном, мощным шестиядерным процессором AMD Ryzen 5 3550H, а также вентиляторами SharkFin Dual Fan 2.0, которые обеспечивают высокую эффективность охлаждению и издают мало шума.

В дополнение к покупке пользователи смогут получить подарок на выбор: беспроводную мышь, роутер HONOR Router 3, фитнес-трекер HONOR Band 5, рюкзак для ноутбука или спортивные наушники HONOR Sport AM61.

Цена на распродаже: 59 990 47 990 рублей
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HONOR Watch GS Pro

  • Honor Watch Gs Pro

HONOR Watch GS Pro — это многофункциональные смарт-часы, созданные для людей, ведущих активный образ жизни. HONOR Watch GS Pro оснащены ёмким аккумулятором, с которым устройство автономно функционирует до 25 дней, AMOLED-экраном 1,39 дюйма с круглым форм-фактором, эргономичным и прочным корпусом, множеством режимов для различных тренировок, а также встроенным динамиком и микрофоном для ответа на входящие звонки.

Цена на распродаже: 19 990 14 990 рублей
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HONOR Pad V6

  • Honor Pad

HONOR Pad V6, построенный на базе 7-нм процессора Kirin 985 и оснащённый экраном с диагональю 10,4 дюйма. Устройство получило набор актуальных функций и решений, среди которых технология мгновенной передачи данных Magic-link 2.0 с режимом «Мультиэкран», поддержка стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6, аудиосистема со стереодинамиками, возможность подключения стилуса HONOR Magic-Pencil и беспроводной клавиатуры HONOR Wireless Keyboard.

Цена на распродаже: 29 990 25 990 рублей
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Роутер HONOR 3

  • Honor

Роутер HONOR 3 – первый маршрутизатор с поддержкой технологии Wi-Fi 6 Plus, который расширяет фирменную экосистему интернета вещей «1 + 8 + N». Модель Router 3 обеспечивает высокую скорость передачи данных и усиленный уровень безопасности. Роутер также поддерживает управление с помощью мобильного приложения.

Цена на распродаже: 3 990 1 990 рублей + бесплатная доставка
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Также пользователи смогут выгодно приобрести следующие смартфоны:

  • HONOR 7A Prime
  • HONOR 8S Prime
  • HONOR 8A Prime
  • HONOR 9S
  • HONOR 9A
  • HONOR 9C
  • HONOR 10 Lite 128 Гб
  • HONOR 10i Premium
  • HONOR 20E
  • HONOR 9X
  • HONOR 9X Premium
  • HONOR 10X Lite,
  • Смартфоны флагманской серии HONOR 30.

В акции также участвуют новые смарт-часы HONOR Watch ES, HONOR MagicWatch 2 42 мм, HONOR MagicWatch и беспроводные наушники HONOR Magic Earbuds.

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