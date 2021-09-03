5 нужных гаджетов для учебы и работы

Наступили осенние дни, а значит самое время кому-то выходить на учёбу, а деловым людям с головой погружаться в рабочие процессы. Все их можно заметно упростить и ускорить при помощи электронных девайсов.

Специально по такому поводу мы подготовили подборку нужных устройств. Они сделают работу комфортной, быстрой и уютной. Упростить свой быт — это то, что всем нам нужно после яркого лета. Хотя у кого-то и лето было рабочее (у нас). В любом случае, обновляемся и стремимся к удобству.

Беспроводная мышь Logitech MX Anywhere 3

Очень компактный аксессуар, который станет незаменимым помощником для тех, кто постоянно находится в разъездах. Устройство имеет плоский дизайн и оснащено колесиком из механически обработанной стали. По бокам размещены противоскользящие накладками из силикона, которые добавляют приятные тактильные ощущения.

Такой аксессуар можно использовать за офисным столом, за столиком в кафе и даже на диване. Мышка идеально работает практически на любой поверхности и даже на стекле, но при условии, что его толщина составляет не менее 4 мм.

Главной фишкой MX Anywhere 3 является гибкая настройка для определённых приложений. Например, можно назначить горячие кнопки для Adobe Photoshop, а также в других популярных приложениях.

При полном заряде MX Anywhere 3 сможет проработать до 70 дней, а быстрой зарядки в течение одной минуты хватит на три часа работы.

Где купить: Logitech

Смартфон с мощной батареей Infinix HOT 10 Play

Доступный, игровой и симпатичный смартфон, который оснащён сбалансированными характеристиками и габаритами. Он обладает большим 6.82-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом, необычной оболочкой со множеством настроек и приятным дизайном. Для безопасности данных есть функция разблокировки по лицу и сканер отпечатков пальцев.

Одна из фишек Infinix HOT 10 Play кроется в мощной батарее на 6000 мАч. Она обеспечивает до 55 дней в режиме ожидания и до 13 часов игрового процесса. При снижении заряда аккумулятора до 5% от полной емкости включается специальный режим, который продлит работу смартфона еще на 19 часов.

Устройство оснащается 8-ядерным процессором MediaTek Helio G25, что позволяет запускать даже самые требовательные проекты. Игровая технология MediaTek HyperEngine, поддерживает автоматическое переключение между LTE и WI-FI, позволяя значительно сократить системные задержки в играх и обеспечить улучшенные смарт-функции смартфона в онлайн-сражениях. Infinix HOT 10 Play пригодится для работы, учебы и развлечений.

Где купить: DNS (версия 32 ГБ) / DNS (версия 64 ГБ)

Logitech Combo Touch. Чехол-клавиатура c трекпадом для iPad

Клавиатура-чехол с подсветкой, трекпадом и разъемом Smart Connector идеально подойдёт для владельца iPad, iPad Air и iPad Pro с диагональю 10,5 дюйма.

Аксессуар обладает привычной раскладкой с большими клавишами, что позволит комфортно набирать текст. Кроме того, клавиатуры Logitech оснащены особым ножничным механизмом, который мгновенно возвращает клавишу в исходное положение после каждого нажатия.

Чехол обтянут специальной тканью — мягкой и приятной на ощупь. Также аксессуар выполняет свою главную задачу – защитит дисплей и заднюю панель iPad от потертостей, царапин и брызг.

Кроме того, недавно в линейку добавились чехлы для iPad Air (4-го поколения), iPad Pro с диагональю 11 дюймов (1, 2 и 3-го поколения), iPad Pro с диагональю 12,9 дюйма (5-го поколения). Поэтому выбор есть для каждого.

Где купить: re:Store

Компактный ноутбук MSI Modern 14

Ноутбук MSI Modern 14 подойдёт для представителей малого и среднего бизнеса, фрилансеров и студентов. На нём отлично работать с текстовыми и графическими редакторами, а также он эффективен в обработке контента.

Все поставленные задачи решаются за счёт мощного процессора AMD Ryzen 5 4500U, интегрированной видеокарты AMD Radeon и оперативной памяти объемом 8 Гб.

Ноутбук MSI Modern 14 B4MW-417XRU оснащен IPS экраном диагональю 14″ с разрешением 1920х1080 пикселей, имеет SSD объемом 256 Гб и встроенный кард-ридер для micro SD. Удобно смотреть видео с YouTube или работать в графических редакторах.

Полный заряд батареи энергоемкостью 52 Wh способен обеспечить несколько часов работы. Дополнительно предусмотрены порты USB 2.0, USB 3.0 и разъем HDMI для подключения внешних устройств. Ноутбук комфортно носить собой, ведь его вес всего 1.3 кг.

Где купить: Ситилинк

Умный светильник Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S

Современный настольный светильник от Xiaomi позволяет с комфортом работать за столом вечерами. Устройством можно управлять вручную или через приложение. Соединение со смартфоном происходит по Wi-Fi.

Модель излучает холодное свечение с цветовой температурой 6500 К. Оно безопасно для глаз, поэтому можно работать дольше обычного, не ощущая усталости.

В основание встроена сенсорная панель управления, позволяющая регулировать температуру света, изменять режим освещения и проводить более тонкую настройку.

Корпус светильника сделан из металла, а значит устройство прослужит долгое время и сохранит первозданный внешний вид.

Где купить: М.Видео