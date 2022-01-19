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Гайды

Как играть в старые игры Dendy и Sega в браузере смартфона

Бывает такое, что даже современные игры на смартфоне надоедают. Красивая графика, плавная работа, но не хватает какой-то изюминки, которыми были полны игры из нашего детства.

Чтобы поностальгировать, необязательно доставать старую приставку и сдувать с неё пыль. Я нашел самый простой вариант запустить старые консольные игры в любом браузере смартфона. Для этого не понадобятся сторонние приложение и расширения, а вся настройка займёт несколько минут.

Как запустить старую игру в браузере смартфона

Для начала нам потребуются образы старых игр для Sega, Nintendo, Dendi или других консолей. Тут дело вкуса. Образы легко ищутся с помощью поисковика.

После загрузки образа его нужно извлечь из архива в выбранную папку на устройстве.

В браузере переходим на сайт онлайн-эмулятора старых игр retrogamesbot.com. Сервис можно запустить на любом устройстве начиная от компьютера и заканчивая смартфоном.

Сервис поддерживает следующие образы консолей:

  • Nintendo Entertainment System
  • Super Nintendo Entertainment System
  • Sega Master System
  • Sega Genesis/Mega Drive
  • Game Boy
  • Game Boy Color
  • Game Boy Advance
  • Atari 2600
  • Atari 7800 ProSystem
  • Atari Jaguar
  • SuperGrafx
  • Neo Geo Pocket

После загрузки образа, переходим на сайт и нажимаем кнопку «Load Rom» > Выбрать файл (iOS) > Образ игры. Аналогично для Android: «Load Rom» > Файлы > Образ игры.

После короткой загрузки образа, игра запустится и можно приступать.

Управление происходит при помощи виртуальных кнопок. Слева плавающий стик (отображается только при управлении), а на правой стороне блок клавиш. Вверху кнопка меню для сохранения и загрузки прохождения.

Кроме того, эмулятор имеет поддержку геймпадов. Поэтому если вам неудобно играть на экране, всегда можно подключиться к устройству по Bluetooth с геймпадом от PS или Xbox.

Пока это самый простой способ «без танцев с бубном» поиграть в старые игры из детства и насладиться тем самым олдскульным процессом.

Источник:
The GEEK

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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