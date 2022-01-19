Как играть в старые игры Dendy и Sega в браузере смартфона

Бывает такое, что даже современные игры на смартфоне надоедают. Красивая графика, плавная работа, но не хватает какой-то изюминки, которыми были полны игры из нашего детства.
Чтобы поностальгировать, необязательно доставать старую приставку и сдувать с неё пыль. Я нашел самый простой вариант запустить старые консольные игры в любом браузере смартфона. Для этого не понадобятся сторонние приложение и расширения, а вся настройка займёт несколько минут.
Как запустить старую игру в браузере смартфона
Для начала нам потребуются образы старых игр для Sega, Nintendo, Dendi или других консолей. Тут дело вкуса. Образы легко ищутся с помощью поисковика.
После загрузки образа его нужно извлечь из архива в выбранную папку на устройстве.
В браузере переходим на сайт онлайн-эмулятора старых игр retrogamesbot.com. Сервис можно запустить на любом устройстве начиная от компьютера и заканчивая смартфоном.
Сервис поддерживает следующие образы консолей:
- Nintendo Entertainment System
- Super Nintendo Entertainment System
- Sega Master System
- Sega Genesis/Mega Drive
- Game Boy
- Game Boy Color
- Game Boy Advance
- Atari 2600
- Atari 7800 ProSystem
- Atari Jaguar
- SuperGrafx
- Neo Geo Pocket
После загрузки образа, переходим на сайт и нажимаем кнопку «Load Rom» > Выбрать файл (iOS) > Образ игры. Аналогично для Android: «Load Rom» > Файлы > Образ игры.
После короткой загрузки образа, игра запустится и можно приступать.
Управление происходит при помощи виртуальных кнопок. Слева плавающий стик (отображается только при управлении), а на правой стороне блок клавиш. Вверху кнопка меню для сохранения и загрузки прохождения.
Кроме того, эмулятор имеет поддержку геймпадов. Поэтому если вам неудобно играть на экране, всегда можно подключиться к устройству по Bluetooth с геймпадом от PS или Xbox.
Пока это самый простой способ «без танцев с бубном» поиграть в старые игры из детства и насладиться тем самым олдскульным процессом.
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