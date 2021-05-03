Криптовалютный проект Chia: срочно запасайтесь ssd-накопителями

Криптовалюта все больше входит в нашу повседневную жизнь, позволяя получать дополнительную прибыль. Все знакомы с биткоином и алгоритмом его добычи PoW. Естественно, и можно сказать — к сожалению, с ним хорошо знакомы геймеры, майнеры у которых отжали все мало-мальски мощные видеокарты. Похоже, скоро нечто подобное может сказаться на цене и наличии в магазинах ssd-накопителей.

А всему виной криптовалютный проект Chia. Как, вы еще не слышали о нем? Тогда внимайте информацию и не прозевайте момент. Проект Chia позиционирует себя, как самый зеленый криптовалютный проект. Так сказать, полная альтернатива биткоину с его прожорливой добычей монет. А если проект уже сравнивают с биткоином, то представляете, какой хайп сейчас у Chia?

Да, купить монеты Chia сейчас нельзя, они залистятся на биржи только в начале или середине этого месяца. Но вот майнинг уже активно начат. И для него, как можно догадаться с такой конкуренцией, понадобится не совсем слабое железо, как бы нас не уверяли создатели. Чем больше у вас емкость накопителя, и чем быстрее он работает, тем выше будет вознаграждение.

Но это только начало. По оценкам специалистов, в среднем очень хорошего качества ssd-накопитель при майнинге монет Chia проживет около полугода. Чего уже говорить о простых дисках. А ведь сейчас чуть ли не каждый обладатель ssd-накопителя пробует свои силы в майнинге. И очень зря, ведь его диск исчерпает свой ресурс гораздо быстрее, так как процесс перезаписи данных идет бесконечно. А если к этому добавить еще и не совсем рядовое оборудование (видеокарту, процессор и блок питания), то выглядит Chia не совсем уж и зеленым проектов.