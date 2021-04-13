Майнеры нашли способ добывать криптовалюту на SSD

Похоже, что скоро майнить криптовалюту будут не только на видеокартах и центральных процессорах. На очереди SSD.

По данным китайских источников, создатель криптовалюты BitTorrent (BTT) Брэм Коэн создал эффетивный алгоритм майнинга токена Chia на мощностях SSD-накопителя. При этом требуется не большая вычислительная мощность, а огромный объём памяти и быстрый интернет. Однако есть и нюансы.

Суть в том, что требуется ёмкий SSD типа NVMe — порядка 10 ТБ. Фактически, он сдаётся в аренду, потому и требуется быстрое соединение. Большинство операций происходит удалённо, а для временного размещения файла в 100 ГБ нужен накопитель не менее 2 ТБ. При этом накопитель в 16 ТБ окупается примерно за 2 года.

Как отмечается, пока что в сети Chia всего 30 тысяч узлов, но их может стать вдвое больше. Также отметим, что SSD «не любят» слишком активной перезаписи мелких файлов, из-за чего их ресурс быстро сокращается. Не исключено, что SSD хватит как раз на вышеуказанные 2 года.