У россиян iPhone 18 Pro Max стал лидером предзаказов, а самый популярный цвет — «Бургунди»

Торговая сеть «М.Видео» подвела итоги первой недели предзаказов на новое поколение устройств Apple. По данным компании, спрос на новые смартфоны за первые семь дней оказался сопоставим с показателями прошлого года, об этом сообщили The GEEK в «М.Видео».

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется смартфон iPhone 18 Pro Max, а самой востребованной конфигурацией стала версия с 256 ГБ встроенной памяти. Среди расцветок лидирует новый оттенок «Бургунди».

Спрос на новые смарт-часы также остается стабильным: показатели предзаказов Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 соответствуют уровню предыдущего поколения за аналогичный период.

При этом наиболее заметный рост интереса среди новых устройств демонстрируют AirPods 5. За первую неделю количество предзаказов на наушники оказалось на 20% выше, чем у предыдущего поколения.