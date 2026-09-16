У россиян iPhone 18 Pro Max стал лидером предзаказов, а самый популярный цвет — «Бургунди»
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У россиян iPhone 18 Pro Max стал лидером предзаказов, а самый популярный цвет — «Бургунди»

Сеть «М.Видео» рассказала какие новинки Apple больше всего пользуются спросом в последнею неделю.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:40
У россиян iPhone 18 Pro Max стал лидером предзаказов, а самый популярный цвет — «Бургунди»

Торговая сеть «М.Видео» подвела итоги первой недели предзаказов на новое поколение устройств Apple. По данным компании, спрос на новые смартфоны за первые семь дней оказался сопоставим с показателями прошлого года, об этом сообщили The GEEK в «М.Видео».

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется смартфон iPhone 18 Pro Max, а самой востребованной конфигурацией стала версия с 256 ГБ встроенной памяти. Среди расцветок лидирует новый оттенок «Бургунди».

Спрос на новые смарт-часы также остается стабильным: показатели предзаказов Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 соответствуют уровню предыдущего поколения за аналогичный период.

При этом наиболее заметный рост интереса среди новых устройств демонстрируют AirPods 5. За первую неделю количество предзаказов на наушники оказалось на 20% выше, чем у предыдущего поколения.

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