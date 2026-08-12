HONOR представила Robot Phone с 200-Мп камерой на роботизированном подвесе
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HONOR представила Robot Phone с 200-Мп камерой на роботизированном подвесе

Необычный смартфон получил 200-Мп камеру с технологиями ARRI, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор на 7060 мА·ч.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 17:28
HONOR представила Robot Phone с 200-Мп камерой на роботизированном подвесе

HONOR представила Robot Phone, главной особенностью которого стала камера на выдвижном роботизированном подвесе. Механизм способен самостоятельно двигаться и поворачиваться, удерживая пользователя в кадре и помогая снимать видео без внешнего стабилизатора.

В основе системы лежит титановый подвес 4DoF, состоящий более чем из 100 компонентов. Камера может двигаться со скоростью до 360 градусов в секунду. Смартфон поддерживает автоматическое отслеживание человека, управление жестами и несколько режимов движения камеры, включая FPV и AI SpinShot.

Работает подвижная камера в связке с ИИ-системой YOYO. Смартфон способен анализировать происходящее вокруг, определять источник голоса, распознавать жесты и автоматически следить за человеком, удерживая его в кадре во время съемки, трансляции или видеозвонка. Системный ИИ-агент YOYO Auto Execution также умеет понимать намерения пользователя и выполнять задачи в поддерживаемых приложениях и настройках.

Основная камера получила 200-Мп сенсор размером 1/1,28 дюйма и оптику f/1,6. HONOR разработала систему съемки совместно с производителем профессиональных кинокамер ARRI. Смартфон умеет записывать 10-битное видео ARRI LogC3 и поддерживает ARRI Wide Gamut 3 и ARRI Looks. Еще одна 200-Мп камера отвечает за 2,7-кратный оптический зум, а сверхширокоугольная получила разрешение 50 Мп.

Внутри установлен Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор емкостью 7060 мА·ч с проводной зарядкой мощностью 120 Вт и беспроводной на 50 Вт. Также предусмотрен 6,31-дюймовый LTPO OLED-экран с частотой 1–120 Гц и пиковой яркостью до 6800 нит.

HONOR Robot Phone поступит в продажу в Китае 18 августа. Версия с 12/512 ГБ памяти стоит 9999 юаней (~$1400), а топовая конфигурация 16 ГБ + 1 ТБ обойдется в 12 999 юаней (~$1927).

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