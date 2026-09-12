Сравнение производительности iPhone 18 Pro против iPhone 17 Pro

Флагман iPhone 18 Pro на новейшей однокристальной системе Apple A20 Pro прошёл тестирование в бенчмарке Geekbench, что позволило сравнить его результаты с прошлым поколением iPhone, а также узнать некоторые характеристики нового чипа, о которых компания не рассказала на презентации.

В бенчмарке Geekbench (версии 6) смартфон iPhone 18 Pro набирает 4725 и 12 575 баллов в однопоточном и многопоточном режимах. Для сравнения, прошлогодние флагманы iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max на чипе A19 Pro в этой же дисциплине выдают в среднем 3200 и 9000 баллов в однопоточном и многопоточном режимах.

Что касается графической производительности, в тесте Geekbench Metal графический блок в A20 Pro набрал 64 069 баллов. Для сравнения, GPU в чипе A19 Pro в этой же дисциплине выдаёт в среднм 45 000 баллов.

Кроме этого, из базы Geekbench стало известно, что чип Apple A20 Pro может работать на частоте 4,93 ГГц, объём кэша второго уровня составляет 8 МБ, а ёмкость оперативной памяти — 12 ГБ.

Технические характеристики флагманов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max можете почитать на нашем сайте в этом материале.